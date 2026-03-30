A Tribano si avvicina la 43esima festa provinciale dedicata all’asparago, evento che si svolgerà durante tutto il mese di maggio. Il calendario comprende diverse iniziative legate a cultura, turismo ed enogastronomia, con numerosi appuntamenti distribuiti nel corso del mese. La manifestazione coinvolge le attività locali e attira visitatori interessati a scoprire le tradizioni legate a questo ortaggio.

Il Comune di Tribano si prepara a celebrare l'asparago in occasione della 43esima festa provinciale. In programma, per tutto il mese di maggio, un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, turismo ed enogastronomia. Lo stand gastronomico in via Deledda sarà attivo nei primi tre fine settimana del mese, offrendo il meglio della cucina locale a base dell'ortaggio protagonista del progetto. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Pro Loco, spazio a eventi come la “Biciclettata dell'Asparago” (primo maggio), “Agricoltura in Tour”, per scoprire le eccellenze locali (2 maggio), convegni tematici sul turismo lento e il futuro della Bassa padovana (9 e 24 maggio) e mostre fotografiche e documentari dedicati alla storia del territorio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Festa dell'Asparago a Tribano: un mese ricco di appuntamenti

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