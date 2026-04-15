Festa della Resistenza 2026 a Roma

A Roma si terrà la Festa della Resistenza 2026, un evento che si svolge in diversi luoghi della città, dove si ricordano momenti e persone legate alla lotta per la libertà. La manifestazione si svolge in ambienti pubblici e storici, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di eventi passati attraverso incontri e iniziative che si svolgono lungo percorsi cittadini. La festa si inserisce nel calendario annuale dedicato alla memoria storica.

La memoria torna ad abitare i luoghi in cui la libertà è stata conquistata, confermando la vocazione itinerante di un evento che ricerca la storia nelle pietre stesse della città. Dal 23 al 26 aprile, sarà ancora Festa della Resistenza, appuntamento promosso da Roma Capitale che, per la IV edizione, amplia il suo respiro estendendosi in quattro giornate di cultura, dibattito, partecipazione collettiva, spettacolo e musica. Per il 2026, il programma, a cura di Silvia Barbagallo, conta oltre 100 appuntamenti quasi totalmente a ingresso libero e gratuito fra lectio, presentazioni, teatro, proiezioni, musica, mostre e percorsi. La manifestazione elegge a sede principale il rinnovato Mattatoio di Testaccio.🔗 Leggi su Funweek.it Mezza maratona Roma Ostia 2026 Roma Capitale celebra l’anniversario della Liberazione con la Festa della Resistenza 2026Cosa: IV edizione della “Festa della Resistenza”, con un palinsesto di oltre 100 appuntamenti tra lectio, teatro, proiezioni, musica e dibattiti. Roma: Meleo-Festa (M5s), Casa della resistenza sara’ presto realta’Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea capitolina, e Federica Festa, consigliera M5s al Municipio Roma I, esprimono grande... Temi più discussi: FESTA DELLA RESISTENZA; Festa della Resistenza, IV edizione: tutti gli eventi in programma a Roma; Sito Istituzionale | Al Mattatoio la IV edizione della Festa della Resistenza; Dal 23 al 26 aprile la IV edizione della FESTA DELLA RESISTENZA. Festa della Resistenza, IV edizione: tutti gli eventi in programma a RomaDal 23 al 26 aprile, quattro giorni di incontri, spettacoli, musica e percorsi culturali diffusi in tutta la città. Il Mattatoio di Testaccio sarà la Cittadella della Resistenza ... romatoday.it La memoria che torna viva: Roma riaccende la ResistenzaLa Festa della Resistenza trasforma la Capitale in una mappa viva di luoghi, voci e domande: oltre cento appuntamenti tra memoria e presente, dal Mattatoio ai quartieri della città. Un percorso che le ... editorialedomani.it EVENTO GRATUITO Festa della Resistenza 2026 a Roma: dibattiti, concerti e mostre con Augias, Saviano, 99 Posse… LINK NEI COMMENTI - facebook.com facebook Dal 23 al 26 aprile torna, per la sua IV edizione, la Festa della Resistenza. Quattro giornate di cultura, dibattito, partecipazione collettiva, spettacolo e musica. Oltre 100 appuntamenti quasi totalmente a ingresso libero! Info ow.ly/oZgz50YH3uf x.com