Roma Capitale celebra l’anniversario della Liberazione con la Festa della Resistenza 2026

Roma celebra l’anniversario della Liberazione con la quarta edizione della Festa della Resistenza, che si svolge con un programma composto da più di 100 eventi. La manifestazione comprende incontri, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti e tavole rotonde, offrendo un ampio calendario di iniziative che si svolgono in diverse location della città. La festa si propone di ricordare e approfondire gli eventi storici legati alla Resistenza e alla Liberazione.

Cosa: IV edizione della “Festa della Resistenza”, con un palinsesto di oltre 100 appuntamenti tra lectio, teatro, proiezioni, musica e dibattiti.. Dove e Quando: Sede principale presso il Mattatoio di Testaccio e in numerosi luoghi storici di Roma, dal 23 al 26 aprile 2026.. Perché: Per ricordare l’81° Anniversario della Liberazione e gli 80 anni dell’Assemblea Costituente, trasformando il ricordo in un momento di attiva partecipazione collettiva.. La Capitale si prepara a vivere quattro giorni di intensa riflessione e partecipazione cittadina per onorare le radici della Repubblica democratica. Torna infatti, dal 23 al 26 aprile, la “Festa della Resistenza”, appuntamento di straordinaria importanza promosso da Roma Capitale che giunge quest’anno alla sua IV edizione.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Roma Capitale celebra l’anniversario della Liberazione con la Festa della Resistenza 2026 Il Comune di Montechiarugolo celebra la Festa della LiberazioneMontechiarugolo si prepara a celebrare il 25 Aprile con un ricco programma di iniziative dedicate alla Festa della Liberazione, pensato per... Leggi anche: Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole