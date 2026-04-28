In occasione della Festa della Mamma, il Museo nazionale di San Matteo organizza un evento dedicato alle famiglie. Durante la giornata, bambini e adulti potranno esplorare le opere del museo, osservando come la maternità sia rappresentata attraverso vari dettagli, gesti e sguardi. L’attività prevede visite guidate e momenti di scoperta orientati a approfondire il tema attraverso le opere esposte.

Festeggia la Festa della Mamma al Museo nazionale di San Matteo! In questa speciale attività bambini e famiglie saranno accompagnati alla scoperta di come la maternità sia stata rappresentata nelle opere del museo attraverso sguardi, gesti e dettagli. A seguire, i piccoli partecipanti potranno.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Festa della Mamma

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