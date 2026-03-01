Cento Carnevale d' Europa 2026 è grande festa col trionfo dei Fantasti100 e il carro con Van Gogh

Il Carnevale di Cento 2026 si è concluso con la vittoria dei Fantasti100, che hanno conquistato il primo premio. La manifestazione ha visto sfilare numerosi carri allegorici e gruppi mascherati provenienti da diverse parti d’Europa. Tra le performance più apprezzate, quella del carro dedicato a Van Gogh, che ha attirato l’attenzione del pubblico presente. La festa si è svolta nel centro storico della città, coinvolgendo migliaia di persone.

Ferrara, 2 marzo 2026 – Sono i Fantasti100 a vincere questa edizione del Cento Carnevale d'Europa. Con ‘Dimmi, cosa vedi?’ i Fantasti100 hanno osato, sono andati oltre realizzando un carro capace di trasformarsi completamente ma soprattutto hanno avuto il coraggio di prendere un tema difficile e pericoloso come la follia, scegliendo di mettere un pennello nelle mani di Van Gogh, invitando a guardare oltre, a osservare il mondo con occhi diversi, a lasciarsi stupire, perché se per qualcuno le macchie sono solo dell’inchiostro buttato su un foglio, altri occhi osservano diversamente la realtà trasformandola nella ‘Notte stellata’. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

