Reggae Panetti e Birrette | festa ai Giardini Luzzati con street food e vinile dj set

Mercoledì 11 febbraio ai Giardini Luzzati si festeggia con una serata a base di Reggae Panetti e Birrette. Musica, divertimento e tanto buon cibo, con un ricco menù di hamburger e patatine ad accompagnare il vinile dj set con Carlito e Tommy Bossteady.Per l'occasione sarà presente una selezione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il 31 dicembre, ai Giardini Luzzati – SpazioComune nel centro di Genova, si svolgerà la Sagra di Capodanno.

Sabato 14 febbraio ABEO Liguria, Il Sogno di Tommi e i Giardini Luzzati promuovono sport, donazioni simboliche e la piantumazione di un melograno per sensibilizzare e sostenere la ricerca sui tumori pediatrici; domenica 15 la fontana di Piazza De Ferrari si facebook