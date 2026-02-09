Reggae Panetti e Birrette | festa ai Giardini Luzzati con street food e vinile dj set

Da genovatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 11 febbraio, ai Giardini Luzzati si svolge una serata dedicata alla musica reggae, con panetti e birrette a volontà. La festa si anima con un dj set in vinile e uno street food vario. La gente si ritrova per ascoltare buona musica e gustare piatti e bevande, in un’atmosfera informale e vivace.

Mercoledì 11 febbraio ai Giardini Luzzati si festeggia con una serata a base di Reggae Panetti e Birrette. Musica, divertimento e tanto buon cibo, con un ricco menù di hamburger e patatine ad accompagnare il vinile dj set con Carlito e Tommy Bossteady.Per l'occasione sarà presente una selezione.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giardini Luzzati

Capodanno in Sagra ai Giardini Luzzati: festa condivisa con cena, musica e intrattenimento

Il 31 dicembre, ai Giardini Luzzati – SpazioComune nel centro di Genova, si svolgerà la Sagra di Capodanno.

“Dischi Maiali”: selezione musicale in vinile, street food e fiumi di birra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giardini Luzzati

reggae panetti e birretteReggae, Panetti e Birrette: festa ai Giardini Luzzati con street food e vinile dj setMercoledì 11 febbraio ai Giardini Luzzati si festeggia con una serata a base di Reggae Panetti e Birrette. Musica, divertimento e tanto buon cibo, con un ricco menù di hamburger e patatine ad ... genovatoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.