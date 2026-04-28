Festa del Lavoro il cerimoniale dello Stato | il 1° maggio bandiere italiane ed europee sugli edifici pubblici anche sulle scuole

In vista del 1° maggio, l’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze ha pubblicato le istruzioni ufficiali per la celebrazione della Festa internazionale del Lavoro. Le indicazioni prevedono di esporre bandiere italiane ed europee sugli edifici pubblici, comprese le scuole, durante la giornata. La direttiva riguarda le modalità con cui devono essere allestiti i luoghi istituzionali per questa ricorrenza.

In vista di venerdì 1° maggio, l’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze ha diffuso la consueta direttiva per la celebrazione della Festa internazionale del Lavoro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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