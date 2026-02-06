Sicurezza e libertà | il Decreto 2026 tra prevenzione del disagio giovanile poteri pubblici e tenuta dello Stato di diritto

Il Governo ha approvato il Decreto Sicurezza 2026, che mira a rafforzare la prevenzione del disagio tra i giovani e a mantenere l’ordine pubblico. La decisione arriva in un momento in cui cresce la sensazione di insicurezza nelle città, in particolare tra i più giovani. Le autorità cercano di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, ma il decreto solleva anche alcune polemiche sulla libertà individuale e sui poteri dello Stato.

Il Decreto Sicurezza 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri insieme a un disegno di legge collegato, nasce in una fase storica segnata da un evidente aumento della percezione di insicurezza, soprattutto nelle città e tra i più giovani. Violenza giovanile, uso di armi improprie, tensioni durante le manifestazioni pubbliche e fragilità sociali che esplodono negli spazi urbani sono diventati temi quotidiani del dibattito pubblico. Il Governo sceglie di rispondere con un intervento a due livelli: un decreto-legge per affrontare le urgenze e un disegno di legge per costruire risposte strutturali sul piano educativo e sociale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

A Nisida si tiene la prima italiana di un progetto speciale per aiutare i giovani in difficoltà.

Il tema della sicurezza è recentemente tornato al centro dell’attenzione pubblica, con particolare attenzione ai fenomeni di disagio giovanile e microcriminalità.

