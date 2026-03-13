Al Cinema Un bel giorno | i saluti in sala a Napoli di Fabio De Luigi

Al cinema di Napoli, il 5 marzo, è stato proiettato il film “Un bel giorno” di Fabio De Luigi, con la presenza dell’attore e Virginia Raffaele. La proiezione si è svolta con il pubblico in sala, che ha assistito alla scena senza interruzioni. La pellicola, interpretata dai protagonisti, è stata poi seguita dai saluti finali di Fabio De Luigi.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Dal 5 marzo è al cinema il film di Fabio De Luigi “Un bel giorno”, con protagonisti lo stesso De Luigi e Virginia Raffaele. E con Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros e la partecipazione straordinaria diAntonio Gerardi. Domenica 15 marzo, Fabio De Luigi saluterà il pubblico presente in sala all'inizio della proiezione al Cinema Metropolitan di Napoli (via Chiaia, 149) alle ore 17.30, al Cinema Modernissimo di Napoli (via Cisterna dell'Olio 4959) alle ore 19. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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