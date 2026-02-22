dal 5 marzo al cinema un bel giorno per la regia di fabio de luigi

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele sono protagonisti di “Un bel giorno”, che arriverà nelle sale il 5 marzo. La pellicola racconta una storia che mescola comicità e emozioni, coinvolgendo il pubblico con situazioni divertenti e momenti di riflessione. La regia di Fabio De Luigi guida la narrazione, promettendo una commedia leggera e coinvolgente. Il film si preannuncia come un appuntamento da non perdere per gli appassionati del genere.

Coppia che vince non si cambia. È ciò che ci auguriamo dopo aver visto Fabio De Luigi e Virginia Raffaele protagonisti di una storia assolutamente da guardare. Il film, che vanta oltre all'interpretazione anche la regia di De Luigi, ci regala un consolidato trend positivo che riuscirà a conquistare il pubblico. De Luigi e Raffaele saranno ospiti al Festival di Sanremo: "Non sono mai stato a Sanremo" dice Fabio, "forse farò un duetto con Achille Lauro". Mentre la bellissima Raffaele era già stata invitata, ottenendo grandi consensi: "Tornare sul palco con Carlo è molto bello," commenta, "e sarò la prima a portare De Luigi.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele di nuovo insieme; Un bel giorno nelle sale dal 5 marzoFabio De Luigi e Virginia Raffaele tornano a lavorare insieme dopo aver collaborato in passato.

UN BEL GIORNO Trailer Ufficiale (2026) Virginia Raffaele, Fabio De Luigi | Al Cinema

