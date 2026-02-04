Controlli a tappeto della polizia a Salerno | un' espulsione e un accompagnamento al Cpr

Da salernotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Salerno ha avviato un’operazione a tappeto nel centro città. Durante i controlli, hanno identificato 68 persone e espulso due stranieri irregolari, portando avanti un'azione decisa per garantire la sicurezza nel territorio.

Un’operazione straordinaria di controllo del territorio ad "alto impatto" è stata condotta dalla Polizia di Stato a Salerno, portando all'identificazione di 68 persone e all'allontanamento di due cittadini stranieri irregolari. Il servizio, finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Salerno Controlli

Controlli a tappeto a Veronetta: un arresto, un’espulsione e decine di identificazioni

Nella giornata di ieri, 2 gennaio, Veronetta è stato teatro di un'operazione di controllo congiunta tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

Controlli a tappeto della polizia in stazione: scattano denunce e fogli di via

La polizia di Pordenone ha rafforzato i controlli nella zona della stazione, adottando misure mirate per prevenire e contrastare il degrado urbano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Salerno Controlli

Argomenti discussi: Controlli a tappeto della Polizia sul territorio provinciale: 20 denunce e 2 arresti; Controlli a tappeto nei luoghi della movida: scatta il blitz interforze; Controlli a tappeto dei carabinieri a Cesenatico: otto denunce e tre segnalazioni; Zone rosse, tre allontanamenti e tre denunce nei controlli a tappeto dei Carabinieri.

controlli a tappeto dellaControlli a tappeto della polizia a Salerno: un'espulsione e un accompagnamento al CprOperazione straordinaria nel capoluogo: identificate 68 persone e verificata la posizione di diversi cittadini stranieri ... salernotoday.it

controlli a tappeto dellaNapoli, controlli a tappeto nel quartiere Pianura: 7 denunce dei CarabinieriDenunciato per evasione anche un 42enne residente in via Torricelli, risultato assente dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari ... ilgazzettinovesuviano.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.