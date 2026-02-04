Controlli a tappeto della polizia a Salerno | un' espulsione e un accompagnamento al Cpr

La polizia di Salerno ha avviato un’operazione a tappeto nel centro città. Durante i controlli, hanno identificato 68 persone e espulso due stranieri irregolari, portando avanti un'azione decisa per garantire la sicurezza nel territorio.

Un'operazione straordinaria di controllo del territorio ad "alto impatto" è stata condotta dalla Polizia di Stato a Salerno, portando all'identificazione di 68 persone e all'allontanamento di due cittadini stranieri irregolari. Il servizio, finalizzato al contrasto della criminalità diffusa

