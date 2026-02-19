Centro storico controlli a tappeto della polizia | 80 identificati e una denuncia

La polizia ha avviato un’ampia retata nel centro storico, dopo un aumento di furti e spacci di droga nelle ultime settimane. Durante i controlli, sono stati identificati 80 persone e una è stata denunciata per possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno perlustrato le vie principali, fermando anche alcuni sospetti noti alle forze dell’ordine. L’intervento mira a ripristinare la sicurezza e a mettere fine alle attività illecite che disturbano i residenti e i commercianti. Tutte le operazioni continueranno nelle prossime ore.

Maxi operazione di controllo nel centro storico per prevenire e reprimere i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti. Martedì pomeriggio gli agenti della polizia di Stato hanno coordinato i servizi di verifica in diverse zone del centro tra cui piazza Principe, per un controllo avventori presso un bar, vico Largo, piazza del Roso, via Prè, via del Campo e i vicoli adiacenti, in cui sono stati verificati gli esposti dei residenti. Durante il servizio, l’atteggiamento di un 16enne di origine albanese ha fatto insospettire gli agenti che, dopo un controllo più approfondito, gli hanno trovato addosso un tirapugni in metallo nascosto nella felpa.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Controlli a tappeto sui trasporti merci in centro storicoSabato mattina, la polizia municipale ha fermato numerosi camion e furgoni nel centro storico per controllare i documenti e le autorizzazioni, dopo aver notato un aumento di veicoli irregolari in zona.

