Centro storico controlli a tappeto della polizia | 80 identificati e una denuncia
La polizia ha avviato un’ampia retata nel centro storico, dopo un aumento di furti e spacci di droga nelle ultime settimane. Durante i controlli, sono stati identificati 80 persone e una è stata denunciata per possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno perlustrato le vie principali, fermando anche alcuni sospetti noti alle forze dell’ordine. L’intervento mira a ripristinare la sicurezza e a mettere fine alle attività illecite che disturbano i residenti e i commercianti. Tutte le operazioni continueranno nelle prossime ore.
Maxi operazione di controllo nel centro storico per prevenire e reprimere i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti. Martedì pomeriggio gli agenti della polizia di Stato hanno coordinato i servizi di verifica in diverse zone del centro tra cui piazza Principe, per un controllo avventori presso un bar, vico Largo, piazza del Roso, via Prè, via del Campo e i vicoli adiacenti, in cui sono stati verificati gli esposti dei residenti. Durante il servizio, l’atteggiamento di un 16enne di origine albanese ha fatto insospettire gli agenti che, dopo un controllo più approfondito, gli hanno trovato addosso un tirapugni in metallo nascosto nella felpa.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Controlli a tappeto della polizia nel centro storicoLa polizia ha avviato una serie di controlli nel centro storico di Genova, per fermare il crescente fenomeno dello spaccio e dei reati.
Controlli a tappeto sui trasporti merci in centro storicoSabato mattina, la polizia municipale ha fermato numerosi camion e furgoni nel centro storico per controllare i documenti e le autorizzazioni, dopo aver notato un aumento di veicoli irregolari in zona.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Centro storico, controlli a tappeto della polizia: 80 identificati e una denuncia; Servizi anticrimine e controlli amministrativo nel centro storico di Genova; Centro storico, controlli a tappeto della polizia di Stato: 120 persone identificate, verifiche in quattro bar e denuncia per violazione del foglio di via -; Zone 30, finisce il mese di monitoraggio dei nuovi limiti di velocità: dal 16 febbraio si fa sul serio.
Zona 30, Centro storico a 30 all’ora: oggi partono le multe nella Ztl del I MunicipioOggi la Zona 30 nel Centro storico diventa vera: pattuglie, controlli e multe nella Ztl del I Municipio. Telelaser e autovelox mobili possibili ... romait.it
Fondi, controlli all’alba nel centro storico e nelle strutture ricettive: sanzioni e verifiche su sublocazioni e lavoro irregolareFondi, controlli della Polizia di Stato e Polizia Locale nel centro storico: verificati cinque appartamenti, controllati 65 extracomunitari e contestate 10 violazioni sulla comunicazione di ospitalità ... latinaquotidiano.it
Mettere insieme le firme degli "antichi scalpellini" nel Centro Storico di Genova. facebook
Collegio Venturoli, il gioiello del centro storico svelato dall’artista Sissi x.com