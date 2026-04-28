Ferrandina batte il Nardò | Pizzo decide il match e stravolge il Girone H

Nel match tra Ferrandina e Nardò, Pizzo ha segnato al 51° minuto portando la squadra di casa alla vittoria per 1-0. Con questa vittoria, il Ferrandina ottiene tre punti fondamentali nel Girone H. Nel frattempo, il Gravina ha conquistato un ampio 6-0 contro l’Afragolese, cambiando le posizioni in classifica. La partita ha avuto un impatto diretto sulla classifica del girone, modificando gli equilibri tra le squadre coinvolte.

? Cosa sapere Pizzo segna al minuto 51 e il Ferrandina batte il Nardò per 1-0.. Il successo del Gravina sul 6-0 all'Afragolese rimescola la classifica del Girone H.. Il Ferrandina strappa un successo fondamentale in casa contro il Nardò con un netto 1-0, un risultato che scuote le gerarchie del Girone H e mette in seria difficoltà le ambizioni dei lucani per i playoff. La rete di Pizzo, arrivata pochi istanti dopo l’inizio della ripresa, ha sancito il destino di una sfida giocata su ritmi bassi, dove la squadra di De Sanzo è riuscita a colpire nel momento di massima vulnerabilità degli ospiti, mentre il successo del Gravina sull’Afragolese da 0-6 ha ulteriormente rimescolato le carte della classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrandina batte il Nardò: Pizzo decide il match e stravolge il Girone H Notizie correlate Inter Como, Sucic decide il match ma Calhanoglu stravolge tutto: ecco le pagelle di Tuttosportdi Redazione Inter News 24Inter Como, Sucic è l’eroe di San Siro ma Calhanoglu rimette in piedi il match. Castellanzese batte la Leon: Chessa decide il match e vola versoAl campo Provasi, la Castellanzese ha consolidato la propria posizione in classifica battendo la Leon per 1-0 in una sfida cruciale per la salvezza. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Calcio, serie D, 33^ giornata, Ferrandina soffre ma batte Nardò al Santa Maria: 1-0; Serie D, il Nardò cade a Ferrandina: tutto si decide contro il Barletta; Nola non sfonda e il Ferrandina strappa il pari: i bianconeri scivolano in zona play out. Serie D, Francavilla e Ferrandina sperano ancora nella salvezzaIn una gara decisamente noiosa, sotto tono anche i salentini in corsa per i playoff, decide l’unico lampo: a ripresa appena iniziata, al 52esimo, la rete dell’argentino Lautaro Pizzo. Sua la ribattuta ... rainews.it CALCIO, SERIE D, 33^ GIORNATA, FERRANDINA SOFFRE MA BATTE NARDÒ AL SANTA MARIA: 1-0 - facebook.com facebook CALCIO, SERIE D, 33^ GIORNATA, FERRANDINA SOFFRE MA BATTE NARDÒ AL SANTA MARIA: 1-0 x.com