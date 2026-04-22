Inter Como Sucic decide il match ma Calhanoglu stravolge tutto | ecco le pagelle di Tuttosport

Nel match tra Inter e Como, Sucic aveva portato in vantaggio i padroni di casa e si era distinto come protagonista. Tuttavia, nel corso della partita, Calhanoglu ha segnato un gol che ha modificato l’andamento del gioco, portando l’Inter in parità. La partita si è conclusa con un risultato che ha visto entrambi i giocatori determinanti nel cambiare le sorti dell’incontro.

Inter News 24 Inter Como, Sucic è l’eroe di San Siro ma Calhanoglu rimette in piedi il match. Deludente Zielinski, mentre Martinez.. L’Inter conquista l’accesso alla finale di Coppa Italia con un pirotecnico 3-2 ai danni del Como, una partita che ha vissuto di fiammate e momenti di pura sofferenza. La vittoria porta la firma indelebile di Cristian Chivu, capace di leggere il match in corsa e di rimediare a un primo tempo complicato. Le pagelle di Tuttosport premiano la reazione nervosa e tecnica della squadra, evidenziando come i singoli abbiano saputo trascinare il gruppo oltre l’ostacolo rappresentato dall’ottima organizzazione di Fabregas. Tra parate decisive e assist illuminanti, i nerazzurri confermano di avere una rosa profonda e pronta a tutto per chiudere la stagione in gloria.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, Sucic decide il match ma Calhanoglu stravolge tutto: ecco le pagelle di Tuttosport Notizie correlate Inter Como, le pagelle dei giornali: Calhanoglu da 9, Sucic e Martinez decisivi con un 8! Ma fioccano anche dei 4, ecco i voti completiNapoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani…Lo certificano i numeri! Dal rientro con la Cremonese al futuro blindato dal rinnovo Calciomercato... Pagelle Inter Como: Calhanoglu da impazzire, Sucic svolta la partita, ma che Josep Martinez!di Giuseppe ColicchiaPagelle Inter Como: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter-Como 3-2 (totale 3-2): Sucic firma una rimonta pazzesca nel finale e porta l'Inter in finale di Coppa Italia; Coppa Italia, Inter-Como: le probabili formazioni della semifinale di ritorno; Inter make a miraculous comeback beating Como 3-2. Through to the final!; Live - Inter-Como 0-0, 21': potenziale doppio abbaglio di Sozza su Bonny e Acerbi. Inter-Como 3-2, pagelle: Calhanoglu (8,5) trascinatore, Sucic (7,5) gol vincente, Baturina (7) non basta. Nerazzurri in finale di Coppa ItaliaPazza Inter. La formazione di Chivu vola in finale di Coppa Italia eliminando il Como al termine di una sfida entusiasmante terminata 3-2 a vantaggio dei nerazzurri. Parte benissimo il Como ... ilgazzettino.it Video Inter Como (3-2) | Gol e highlights: Sucic guida la rimonta! (Coppa Italia, 21 aprile 2026)Video Inter Como gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Coppa Italia di oggi 21 aprile ... ilsussidiario.net L’MVP di Inter-Como ha un impegno importante il 13 maggio #SportMediaset #mediaset #calhanoglu #inter #coppaitaliafrecciarossa - facebook.com facebook VIDEO - Inter-Como 3-2, Tramontana: "Ero allo stadio, sono senza parole. La svolta da Chivu, Diouf e Sucic" x.com