Fermo il Murri diventa eccellenza nazionale per le cefalee

Il Centro Cefalee dell'ospedale Murri di Fermo ha ricevuto l'accreditamento di secondo livello dalla Società Italiana per le Cefalee (Sisc), riconoscimento che ne attesta la qualità e la specializzazione a livello nazionale. Si tratta di un risultato che rende il centro uno dei pochi in Italia a ottenere questo riconoscimento e che testimonia l’impegno nel trattamento e nella cura delle cefalee.

? Cosa sapere Il Centro Cefalee dell'ospedale Murri di Fermo ottiene l'accreditamento nazionale di secondo livello Sisc.. La nuova qualifica garantisce diagnosi avanzate e riduce gli spostamenti dei pazienti verso altri poli.. Il Centro Cefalee del reparto di Neurologia dell’ospedale Augusto Murri di Fermo ha ricevuto l’accreditamento nazionale di secondo livello dalla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (Sisc), consolidando la propria posizione tra i centri di riferimento per la diagnosi e il trattamento di queste patologie. La notizia, che arriva direttamente dai corridoi della struttura sanitaria fermana, vede come protagonisti il direttore del reparto, Patrizio Cardinali, insieme alle dottoresse Maria Cristina Acciarri e Stefania Martina Angelocola, che coordinano le attività del centro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, il Murri diventa eccellenza nazionale per le cefalee Notizie correlate Task force contro le cefalee, Modena attiva il Percorso Diagnostico Terapeutico AssistenzialeDiagnosi più rapida e cure appropriate grazie ad una rete integrata: si modificano i percorsi di accesso per assicurare prossimità ai cittadini e una... «L’eccellenza delle donne»: a Cortona le protagoniste della scena nazionaleArezzo, 5 marzo 2026 – «L’eccellenza delle donne»: a Cortona le protagoniste della scena nazionale. Aggiornamenti e dibattiti Calcinaro fa il punto sui due ospedali: «Medici di base all’ex Murri, ad Amandola 20 posti in più»FERMO - Salgono i posti in più nel territorio con quanto programmato per Amandola e Fermo. L’ospedale dei Sibillini Beato Antonio di Amandola, innanzitutto, che integra anche la Rsa e ospita gli ... corriereadriatico.it Ex ospedale Murri, c’è il piano per Fermo: «Ci portiamo l’Inrca con più posti letto»FERMO Proseguono i lavori che porteranno al completamento del nuovo ospedale a Campiglione. E nel frattempo si parla già di cosa si farà con quello che, una volta aperto il nosocomio a San Claudio, ... corriereadriatico.it