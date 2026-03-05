L’eccellenza delle donne | a Cortona le protagoniste della scena nazionale

A Cortona si tiene un evento dedicato alle donne, in occasione dell’8 marzo. La manifestazione comprende una conferenza e un concerto con le protagoniste della scena nazionale. L’evento si svolge il 5 marzo 2026 e vede coinvolte diverse figure di rilievo nel panorama culturale e sociale italiano. La giornata è dedicata alla celebrazione delle donne e al loro ruolo nella società.

Arezzo, 5 marzo 2026 – . Iniziativa in occasione dell'8 marzo Giornata internazionale della donna, conferenza e concerto. Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la sala del Consiglio comunale di Cortona ospiterà il convegno «L'eccellenza delle donne, protagoniste della scena nazionale». Interverranno alcune personalità che, come spiegano le organizzatrici «si sono fatte strada, raggiungendo i vertici, in mondi tradizionalmente dominati da uomini, come quello della diplomazia, della sicurezza, della magistratura e dell'impresa.