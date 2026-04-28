Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto il trasferimento di due agenti provenienti da Fermo a Trieste nel mese di maggio 2026. La decisione riguarda un cambiamento di sede per alcuni agenti, senza ulteriori dettagli sulla motivazione ufficiale o sulle modalità del trasferimento. La notizia è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali, senza indicazioni su eventuali implicazioni o conseguenze.

? Cosa sapere Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza trasferisce due agenti di Fermo a Trieste tra maggio 2026.. Il Sap segnala rischi per la sicurezza di otto comuni fermani in vista delle elezioni.. Il Sindacato autonomo di polizia ha lanciato un allarme per il trasferimento di due agenti della questura di Fermo verso la sede di Trieste tra il 1° e il 14 maggio 2026, una mossa che minaccia la sicurezza locale in vista delle prossime tornate elettorali. La decisione, emanata dal Dipartimento della pubblica sicurezza, prevede l’impiego temporaneo di due unità del personale fermano per potenziare i controlli alle frontiere con la Slovenia. Alessandro Patacconi, segretario provinciale del Sap, ha espresso un forte dissenso, definendo il provvedimento ingiusto e sproporzionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, allarme sicurezza: agenti spostati a Trieste prima del voto

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