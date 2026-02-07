Sicurezza | Appendino ' fermo preventivo è regalo a criminali agenti via da strade'

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, torna a criticare il fermo preventivo, definendolo un regalo ai criminali. Secondo lei, questa misura fa allontanare gli agenti dalle strade e peggiora la sicurezza nelle città. Da oltre tre anni, dice, le promesse sono state tradite, i reati sono in aumento e le città risultano meno protette.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Governano da oltre tre anni. Hanno tradito ogni promessa. I reati aumentano e le città sono meno sicure. E così, in preda ad un folle emergenzialismo emotivo, rendono ogni fatto di cronaca il pretesto per buttare sul tavolo misure improvvisate, scritte male e -soprattutto- inutili nella realtà. Il nuovo 'fermo preventivo' di 12 ore è l'esempio perfetto di questa incapacità. Sulla carta sembra un pugno duro contro i violenti, nella realtà è una norma confusa e inattuabile: non chiarisce quando e come si applica, scarica la responsabilità sulle Forze dell'Ordine, apre la porta a contenziosi infiniti e rischia di comprimere i diritti senza aumentare di un millimetro la sicurezza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mercoledì il governo approva un nuovo decreto sicurezza che introduce uno scudo penale per gli agenti e nuove norme contro i coltelli.

