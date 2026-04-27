Fermata la nave Trotamar III | l' Ong finisce nei guai scoppia il caso a Lampedusa

Una nave dell'ong tedesca CompassCollective è stata sottoposta a fermo amministrativo a Lampedusa. L'intervento è stato deciso dopo che la Trotamar III è stata coinvolta in un procedimento legale. La nave, utilizzata per attività di assistenza umanitaria, si trova ora sotto sequestro, mentre si attendono ulteriori sviluppi giudiziari. La decisione ha suscitato reazioni nel settore delle organizzazioni non governative e tra le autorità locali.

Scatta il fermo amministrativo della Trotamar III, nave della Ong tedesca CompassCollective, a Lampedusa. La conferma è arrivata dai diretti interessati: "Non conosciamo ancora i dettagli del fermo. Quanto durerà? A quanto ammonta la multa che dobbiamo pagare? Una cosa è certa: presenteremo ricorso. I nostri avvocati si stanno già occupando del caso e il nostro team sta lavorando per richiamare l'attenzione su questa ingiustizia a Lampedusa". I fatti risalgono a mercoledì 22 aprile, quando alla barca a vela è stato impedito di lasciare il porto dopo lo sbarco di 18 persone tratte in salvo nella zona di ricerca e soccorso tunisina-maltese. "Erano senza giubbotti di salvataggio, su un'imbarcazione che si era già sgonfiata da un lato - aveva spiegato l'Ong dopo il soccorso -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Fermata la nave Trotamar III": l'Ong finisce nei guai, scoppia il caso a Lampedusa Notizie correlate Seconda nave Sea Watch fermata in una settimana. L'ong rischia una multa salatissimaSottoposta a fermo dalle autorità italiane il natante veloce della Sea Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati per... Leggi anche: Nuovo caso Sea Watch, il Tribunale di Catania revoca il fermo della nave 5. La Ong: «Presto torneremo nel Mediterraneo»