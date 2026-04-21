Procedimenti disciplinari per i docenti | cosa sapere davvero tra accuse difesa e sanzioni DIRITTO IN CATTEDRA con avv De Martino mercoledi 22 aprile
Mercoledì 22 aprile alle 16 torna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti giuridici legati alla professione docente. Nel corso dell’appuntamento in diretta, si parlerà dei procedimenti disciplinari per i docenti, con particolare attenzione alle accuse, alle difese e alle sanzioni previste. L’incontro vedrà la partecipazione dell’avvocato De Martino, che illustrerà le principali questioni legali in materia.
Torna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti giuridici della professione docente, con un nuovo appuntamento in diretta mercoledì 22 aprile alle ore 16.00 su Facebook e YouTube. Ospite l’Avv. Alessandro De Martino, che guiderà un approfondimento su uno dei temi più delicati e temuti dagli insegnanti: i procedimenti disciplinari. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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