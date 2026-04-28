La RSU del Gran Teatro La Fenice ha deciso di agire legalmente contro gli insulti online rivolti ai dipendenti. La vertenza, durata sette mesi, coinvolge la Maestra Venezi e il capigruppo Bignami. La questione riguarda commenti e attacchi diffusi sui social media, che hanno portato alla decisione di intraprendere azioni legali per tutelare la reputazione e la dignità delle persone coinvolte.

? Cosa sapere La RSU del Gran Teatro La Fenice attiva legali contro insulti online ai dipendenti.. La vertenza di sette mesi coinvolge la Maestra Venezi e il capigruppo Bignami.. Le minacce di morte e gli insulti rivolti ai dipendenti del Gran Teatro La Fenice hanno spinto la RSU a richiedere l’intervento immediato dei legali per contrastare quella che viene definita una condotta meschina sui social media. La vertenza, che si protrae ormai da sette mesi, mira esclusivamente a ripristinare le normali prassi lavorative necessarie per garantire il rispetto e la fiducia indispensabili alla gestione dell’istituzione e alla qualità della produzione artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fenice sotto attacco: la RSU sferra la controffensiva legale

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