Durante un evento pasquale trasmesso online, Vincenzo De Luca ha rivolto dure parole contro due figure politiche di rilievo internazionale, definendo Donald Trump un idiota e Benjamin Netanyahu un nazista. Le dichiarazioni sono state pronunciate in diretta, senza ulteriori commenti o contestazioni. Nessuna reazione ufficiale è stata diffusa da parte dei soggetti coinvolti o dei rispettivi staff.

Vincenzo De Luca ha lanciato un attacco frontale a Donald Trump e Benjamin Netanyahu durante il suo consueto appuntamento pasquale in video. L’ex amministratore della Campania denuncia l’instabilità globale causata da queste due figure, proponendo una compattezza basata sulla decenza contro la rozzezza e la violenza. L’intervento, intitolato Dall’alleanza atlantica all’alleanza no boorish, descrive Trump come un soggetto con squilibri mentali. De Luca sostiene che sia giunto il momento di definirlo apertamente un idiota per contrastare la sua irresponsabilità. Il campano suggerisce di interrompere i legami con il leader americano. Questa mossa servirebbe a sostenere quella parte di popolazione statunitense che non accetta più l’arroganza del proprio leader. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Luca sferra l’attacco: “Trump è un idiota, Netanyahu un nazista

De Luca su Trump e Netanyhau: “Uno è un idiota e un disturbato mentale, l’altro è un criminale vero e l’erede del nazismo”“Sulla scena del mondo dominano due figure che stanno sconvolgendo gli equilibri sulla faccia della Terra.

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