Il Fenerbahçe ha deciso di esonerare l’allenatore tedesco, che era stato chiamato a sostituire l’allenatore precedente a settembre. La squadra, nonostante una Supercoppa vinta, 22 partite senza sconfitte e il secondo posto in campionato, ha subito una sconfitta contro il Galatasaray. Questa sconfitta ha portato il club a essere a sette punti di distanza dalla prima posizione, a tre turni dalla conclusione della stagione.

Strana la vita. A gennaio batti il Galatasaray, alzi un trofeo e ti prendi gli applausi. Tre mesi dopo perdi lo scontro diretto per il campionato e vai a casa. Anche dopo 22 partite consecutive senza perdere e un secondo posto in classifica, le cose possono comunque mettersi male. Domenico Tedesco è stato esonerato dal Fenerbahçe dopo il pesante 3-0 incassato domenica sera nel derby contro il Galatasaray. Un risultato che ha di fatto consegnato il campionato a Osimhen e compagni, ora a +7 con tre giornate da giocare. Una decisione che ha sorpreso tutti: Tedesco, che non se l’aspettava, e perfino i tifosi del Fener, che chiedevano le dimissioni del presidente Sadettin Saran e non la testa dell’allenatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fenerbahçe, esonerato Tedesco: non sono bastati la Supercoppa, 22 gare utili e il 2° posto...

Notizie correlate

Fenerbahce, grave infezione per Domenico Tedesco: salta la Coppa di Turchia. Il comunicato ufficiale e quali sono le sue condizioniCalciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il...

Juve, flop Openda: c’è il sondaggio del Fenerbahce di TedescoL’avventura di Lois Openda alla Juventus si avvia verso una conclusione anticipata e amara.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il post Mourinho non funziona: Domenico Tedesco esonerato dal Fenerbahce dopo pochi mesi; Fenerbahce, esonerato Domenico Tedesco. Fatale la sconfitta contro il Galatasaray; Domenico Tedesco esonerato dal Fenerbahce: paga un gol di… Torreira; Fenerbahçe mangia-allenatori: dopo Mourinho, ecco l'esonero di Tedesco.

Fenerbahçe, esonerato Tedesco: non sono bastati la Supercoppa, 22 gare utili e il 2° postoFatale al tecnico italiano, subentrato a Mou a settembre, la sconfitta con il Galatasaray che relega il Fener a -7 dalla vetta a tre turni dalla fine. E pensare che stava discutendo il rinnovo del con ... msn.com

Fenerbahçe mangia-allenatori: dopo Mourinho, ecco l'esonero di TedescoDomenico Tedesco non è più l'allenatore del Fenerbahçe. Lo ha reso noto il club turco con un comunicato ufficiale. Fatale al. tuttomercatoweb.com

Faturanin Tedesco'ya kesilmesi dogru mu #Fenerbahçe #Futbol @sarseven x.com

Fenerbahçe, esonerato Domenico Tedesco di Virgilio Covelli - facebook.com facebook