Il trasferimento di Lois Openda alla Juventus sembra ormai sfumato, con il club turco del Fenerbahce di Tedesco che ha aperto un sondaggio per capire la disponibilità del giocatore. La trattativa tra il attaccante e i bianconeri non è andata a buon fine e l’addio appare prossimo. La situazione si sta evolvendo rapidamente e resta da vedere quale sarà il passo successivo per Openda.

L’avventura di Lois Openda alla Juventus si avvia verso una conclusione anticipata e amara. L’attaccante belga, arrivato con l’etichetta di colpo dell’estate per 45 milioni di euro, è stato il volto più deludente della stagione bianconera: appena 2 reti (contro BodoGlimt e Roma) e una serie di prestazioni opache che hanno convinto Luciano Spalletti e la dirigenza a inserirlo nella lista dei partenti. Con il rinnovo di Vlahovic ormai blindato, la Continassa prepara una rivoluzione offensiva che vedrà anche Jonathan David (direzione Marsiglia) lontano da Torino, aprendo lo spazio per i nuovi obiettivi come Zirkzee e Kolo Muani. La via d’uscita per Openda potrebbe portare in Turchia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, flop Openda: c’è il sondaggio del Fenerbahce di Tedesco

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