Fendi il debutto di Maria Grazia Chiuri | Meno io più noi è il messaggio affidato alla passerella dell' Autunno-inverno 2026 27

L'ispirazione È la vita «vera» a fare da musa a una collezione fatta di look dalle linee fluide e avvolgenti, pensati non solo per le occasioni più speciali ma per far parte della quotidianità: come una mappa geografica di stile, maxi dress, pull, cappotti e bluse legano insieme momenti, interessi e scambi. Testimoniano un vissuto nomade senza assumere un aspetto funzionale o tecnico. Al contrario, esaltano il corpo con morbida seta, cotone, raso e pizzo. Lo stile Minimalista e sexy, severa ma con dettagli volutamente imperfetti, la collezione gioca con i contrasti, senza oltrepassare mai il segno. Così, il rigore è stemperato da trasparenze e ricami, oltre che dalla vestibilità leggermente over di coat, gonne e camicie con i polsini sbottonati ad arte.

