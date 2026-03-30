Martedì 31 marzo alle 21, a Villa Torlonia Teatro, si svolgerà un evento non previsto nel calendario ufficiale della stagione teatrale. Ermanno Cavazzoni presenterà il suo nuovo libro intitolato “Storia di un’amicizia”, con l'intervento di Roberto Mercadini a fare da introduzione. L'incontro si concentrerà sui legami artistici tra figure come Fellini e Celati, senza ulteriori commenti o analisi.

Martedì 31 marzo, alle ore 21, Villa Torlonia Teatro ospita un appuntamento fuori programma della stagione teatrale: Ermanno Cavazzoni presenta il suo ultimo libro “Storia di un’amicizia” introdotto da Roberto Mercadini. Figura di primo piano della letteratura italiana contemporanea, Cavazzoni è autore di romanzi e racconti che hanno segnato gli ultimi decenni, oltre che studioso della tradizione. Collaboratore e sceneggiatore al fianco di Federico Fellini – con cui ha lavorato, tra gli altri, al film “La voce della luna” – Cavazzoni è stato anche legato da una profonda amicizia a Gianni Celati, una delle voci più originali del secondo Novecento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Legami artistici d'altri tempi, da Fellini a Celati: Ermanno Cavazzoni presenta il libro "Storia di un'amicizia"

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