Durante la terza serata del Festival di Sanremo, il volley ha fatto il suo ingresso tra le esibizioni, portando sul palco un momento di novità. La presenza di un rappresentante del settore ha attirato l’attenzione, creando un collegamento tra il mondo della musica e quello dello sport. L’evento ha suscitato curiosità tra il pubblico presente e gli spettatori a casa.

La terza serata del Festival di Sanremo ha ospitato un momento speciale per il volley, che ha trovato posto tra le note della serata grazie all’intervento di Ferdinando De Giorgi. L’episodio si è svolto nell’atmosfera scenografica del Teatro Ariston, poco dopo le esibizioni di Eros Ramazzotti e Alicia Keys e subito prima dei cambi d’abito della modella Irina Shayk. Presente tra il pubblico e convocato dal conduttore, De Giorgi è stato ricordato per i suoi trascorsi ai Mondiali, dove ha conquistato cinque titoli: tre come giocatore e due da tecnico. La risposta attribuita all’allenatore ha acceso l’applauso della platea: «Diciamo che è una manifestazione che mi piace, e mi faccio trovare pronto ogni quattro anni!» è stata la sintesi di un momento che ha suscitato risate e consenso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pallavolo in passerella: Fefè De Giorgi porta il volley al Festival di Sanremo

