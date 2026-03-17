Giulia Honegger è al centro di voci che la vedono incinta di Fedez, alimentando un nuovo capitolo nel gossip italiano. La notizia ha suscitato reazioni da parte di Chiara Ferragni, mentre Giorgia Meloni ha rilasciato un’intervista che ha attirato l’attenzione. La vicenda ha fatto discutere sui social e tra gli addetti ai lavori, creando un fermento attorno alla coppia.

Giulia Honegger è davvero incinta di Fedez? Lo scoop che infiamma il gossip. Altro che semplice indiscrezione: qui si parla di uno scoop che rimescola le carte del gossip italiano. Dopo settimane di voci, sussurri e foto “sospette”, il settimanale Chi rompe gli indugi e mette sul tavolo quella che sembra una verità difficile da ignorare: Giulia Honegger, stilista milanese e nuova compagna di Fedez, sarebbe incinta. Le immagini pubblicate parlano chiaro, o almeno così sostengono i ben informati: forme più morbide, atteggiamenti protettivi e un’aria da “dolce attesa” che non passa inosservata. Il rapper di Rozzano, reduce da un Sanremo 2026 vissuto da protagonista accanto a Marco Masini, sembrerebbe pronto a diventare di nuovo padre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Fedez, figlio in arrivo con Giulia Honegger: la reazione di Chiara Ferragni e l’intervista a Giorgia Meloni

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