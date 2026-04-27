Federico Russo, attore noto per il suo ruolo in una serie televisiva, ha partecipato di recente a un evento culturale a Palermo. In un’intervista, ha parlato della sua situazione lavorativa, spiegando che svolge anche un lavoro part-time come commesso e che non si vergogna di questa condizione. La sua presenza al festival ha attirato l’attenzione sulla realtà di molti professionisti dello spettacolo che affrontano situazioni di precarietà.

Federico Russo, volto storico de I Cesaroni, è stato tra i protagonista del festival On Air 2026 che si è tenuto a Palermo nei giorni scorsi. Il giovane attore si racconta tra vita privata e carriera durante il festival organizzato e diretto da Simona Gobbi. Prima durante un incontro con la stampa e poi alla giornalista Giulia Perona, Russo ha raccontato pagine importanti della sua carriera iniziata fin da bambino. Federico Russo al Festival On Air 2026: la nostra intervista. Intanto ti stiamo vedendo di nuovo in televisione con questo grande ritorno: che emozione è stata tornare sul set de I Cesaroni? E cosa dobbiamo aspettarci dal tuo personaggio nelle prossime puntate? Sicuramente è stato bellissimo tornare in quella famiglia che mi ha accompagnato per tanti anni.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Federico Russo: “Il nostro è un mestiere precario, io faccio anche il commesso part-time. Non c’è nulla di cui vergognarsi” – Intervista

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