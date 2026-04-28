Federico Russo de I Cesaroni criticato perché lavora come commesso | Fare l'attore è precario non guadagni milioni

Federico Russo, noto per il ruolo di Mimmo nella serie televisiva I Cesaroni, ha rivelato di svolgere un lavoro part-time come commesso nel negozio di un amico. La sua scelta ha suscitato alcune critiche, considerando la sua notorietà nel mondo dello spettacolo. Russo ha commentato che fare l’attore è una professione precaria e che non si guadagnano facilmente grandi somme di denaro.

Federico Russo, Mimmo ne I Cesaroni, ha raccontato di lavorare come commesso part time nel negozio di un amico. "Non c'è nulla di cui vergognarsi, l'attore è un mestiere precario", ha spiegato. Le sue dichiarazioni hanno suscitato polemica sui social, tanto che è intervenuto per chiarire: "Con un progetto non campi una vita".🔗 Leggi su Fanpage.it

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