Giovedì, quando Jerome Powell si alzerà dal tavolo della Board Room di Constitution Avenue, il Federal Reserve manterrà invariati i tassi di interesse. La decisione arriva dopo le recenti indicazioni sui dati economici, mentre l'attenzione resta concentrata sulla regione di Hormuz, dove si registrano tensioni e rischi di interruzioni nelle rotte marittime strategiche. La decisione della banca centrale si inserisce in un quadro di monitoraggio costante delle dinamiche macroeconomiche e geopolitiche.

Giovedì, quando Jerome Powell si alzerà dal tavolo della Board Room di Constitution Avenue per l'ultima conferenza stampa del suo mandato, non si starà chiudendo solo un ciclo di politica monetaria, ma uno dei capitoli più turbolenti della finanza statunitense che si siano viti negli ultimi vent'anni. Insomma, la riunione della Federal Reserve che si aprirà domani, non è una riunione come le altre. Powell si prepara a salutare una banca centrale profondamente diversa da quella che aveva ereditato nel 2018: più reattiva, più esposta alle tensioni geopolitiche, ma anche più sottoposta alle pressioni della Casa Bianca. Mentre sullo sfondo Kevin...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fed, l'addio di Powell con tassi fermi. Ma i fari restano puntati su Hormuz

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