Fed addio Powell | tassi fermi tra incertezza e crisi energetica

Durante aprile, la Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse tra il 3,5% e il 3,75%. Nel frattempo, la crisi energetica nello stretto di Hormuz continua a destare preoccupazioni, con possibili ripercussioni sulla stabilità dei prezzi a livello globale. La decisione sui tassi si inserisce in un quadro caratterizzato da incertezze economiche e tensioni internazionali legate alle risorse energetiche.

? Cosa sapere La Fed mantiene i tassi tra 3,5% e 3,75% durante il mese di aprile.. La crisi energetica nello stretto di Hormuz minaccia la stabilità dei prezzi globali.. Giovedì, Jerome Powell si presenterà alla conferenza stampa di Constitution Avenue per chiudere il suo mandato, mentre i tassi d’interesse negli Stati Uniti rimarranno bloccati tra il 3,5% e il 3,75% durante il mese di aprile. La riunione della Federal Reserve di domani segna la fine di un ciclo monetario iniziato nel 2018, in un periodo caratterizzato da una banca centrale più vulnerabile alle pressioni della Casa Bianca e alle turbolenze geopolitiche. Il passaggio di consegne vede Kevin Warsh pronto a subentrare alla presidenza dalla metà di maggio, lasciando a Powell l’incertezza sul proprio ruolo nel Consiglio fino a gennaio 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fed, addio Powell: tassi fermi tra incertezza e crisi energetica Notizie correlate Fed, l'addio di Powell con tassi fermi. Ma i fari restano puntati su HormuzGiovedì, quando Jerome Powell si alzerà dal tavolo della Board Room di Constitution Avenue per l'ultima conferenza stampa del suo mandato, non si... Leggi anche: Powell sfida Trump: tassi fermi e lui non molla la Fed Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fed, l'addio di Powell con tassi fermi. Ma i fari restano puntati su Hormuz; Fed: tassi invariati verso il possibile addio di Powell; Stop a indagini su Jerome Powell. Sconfitta politica per Donald Trump, ma ora ok a successore; I 3 principali catalizzatori per il Nasdaq 100 e l'ETF QQQ questa settimana. Fed, l'addio di Powell con tassi fermi. Ma i fari restano puntati su HormuzAnche per la Bce per ora si prospetta calma piatta ... msn.com Oro a un punto di svolta. Con la riunione Fed può crollare del 10%L’oro perde slancio e guarda alla Fed del 29 aprile. Tra dollaro forte, tassi reali e attese su Warsh, ecco i livelli chiave e gli scenari che possono portare a un calo del 10-12%. money.it WS: altri record per S&P e Nasdaq; USA: Discussioni su proposta Iran; Fed: Warsh verso conferma, Trump "soddisfatto"; Microsoft- OpenaAI: relazione non più esclusiva; Uomo accusato di voler assassinare Trump rischia ergastolo - facebook.com facebook Moltissimi appuntamenti cruciali, che possono orientare mercati, inflazione e politiche della Fed. Questo e molto altro in compagnia di Peter Cardillo. x.com