FC 26 SHOWDOWN PREMIER | BUENDÍA VS HUTCHINSON CHI SI PRENDE IL +2 E IL PLAYSTYLE+?

Da imiglioridififa.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel turno infrasettimanale di Premier League, si prepara uno scontro tra Aston Villa e Ipswich Town. La partita si presenta come un duello Showdown, con attenzione particolare a due giocatori: uno di loro è Buendía, l’altro Hutchinson. La sfida si concentra anche su quale dei due riuscirà a portare a casa i due punti e quale stile di gioco preferirà adottare. I tifosi attendono con interesse questa sfida tra le due formazioni.

Il turno infrasettimanale di Premier League regala un duello Showdown imperdibile tra Aston Villa e Ipswich Town. Emiliano Buendía sfida la freccia Omari Hutchinson: in palio non c’è solo la gloria, ma un upgrade massiccio che include il prezioso PlayStyle+ extra. Ecco chi sbloccare. Le ore 19:00 infiammano il mercato di Ultimate Team con due nuove SBC Showdown. La posta in gioco è raddoppiata: con le nuove regole, chi vince sul campo reale porta a casa un +2 OVR e, soprattutto, sblocca un nuovo PlayStyle+ (icona verde). Con un costo decisamente contenuto, queste carte sono le candidate ideali per diventare i nuovi crack della vostra formazione.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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