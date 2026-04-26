FC 26 SHOWDOWN CON SUPER-BONUS | CLARKE VS CHARLES CHI PRENDE IL PLAYSTYLE+ EXTRA?
Nella Championship, si svolge una sfida tra Jack Clarke e Shea Charles all’interno della modalità Showdown. I due giocatori si contendono un premio doppio, che include un aumento di due punti di valutazione complessiva e l’assegnazione di un nuovo PlayStyle+ di colore verde. La partita rappresenta un momento di particolare attenzione per gli appassionati, in attesa di scoprire chi riuscirà a ottenere il riconoscimento speciale.
La rivoluzione delle sfide Showdown colpisce anche la Championship! Jack Clarke e Shea Charles si sfidano per un upgrade che vale doppio: oltre al +2 OVR, in palio c’è un nuovo PlayStyle+ (icona verde). Ecco la guida per non sbagliare scelta. Le ore 19:00 infiammano la serie cadetta inglese con un duello Showdown dai premi mai così ricchi. Il talento del Sunderland, Jack Clarke, sfida il muro del Southampton, Shea Charles. Non è solo una questione di statistiche: con le nuove regole, la vittoria sul campo reale garantirà alla carta vincente una nuova animazione “Elite” (PlayStyle+) che cambierà totalmente il rendimento in game. Le Nuove Regole del Potenziamento.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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