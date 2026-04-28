Fatti gravissimi indaga l’Interpol Caso Minetti cosa sta venendo fuori

L’indagine sul caso Nicole Minetti si sta approfondendo, con la Procura Generale di Milano che ha avviato nuovi controlli. Questa volta, le verifiche coinvolgono anche l’Interpol, per ricostruire i dettagli relativi alla grazia concessa all’ex consigliere regionale e ex igienista dentale. Si tratta di una fase in cui si stanno esaminando vari aspetti legali e procedurali legati alla vicenda.

Il caso Nicole Minetti entra in una fase ancora più delicata. La Procura Generale di Milano ha avviato nuovi controlli, questa volta anche attraverso l’ Interpol, per ricostruire ogni passaggio legato alla grazia concessa all’ex igienista dentale ed ex consigliera regionale lombarda. A confermarlo è stato il sostituto procuratore generale Gaetano Brusa: “Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell’Interpol, con massima urgenza – dice all’Ansa il pg – Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi”. Gli accertamenti, spiegano dagli uffici giudiziari milanesi, riguarderanno sia l’Italia sia l’estero.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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