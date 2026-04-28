Martedì 28 aprile, Salvo Sottile torna su Rai 3 con una nuova puntata di FarWest, il programma dedicato alle inchieste giornalistiche. Questa sera, il conduttore si concentrerà su alcuni audio che sono al centro di un presunto complotto legato alla vicenda di Garlasco. La puntata si concentrerà a fare luce su dettagli e elementi che coinvolgono questa vicenda, senza tralasciare aspetti ancora da chiarire.

Salvo Sottile torna questa sera, martedì 28 aprile, con il penultimo appuntamento stagionale di FarWest, il programma di inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 28 aprile 2026. In primo piano, il caso Garlasco, con nuovi sviluppi e insinuazioni su una presunta regia capace di influenzare in modo significativo sia i media sia le scelte investigative della Procura di Pavia. Un approfondimento sarà dedicato a fare chiarezza sugli audio al centro di un presunto complotto. A Farwest, martedì parleremo dei famosi audio che, secondo la dottoressa Bruzzone, sarebbero la prova di un tentativo di depistaggio sul caso Garlasco.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - FarWest, Sottile torna su Garlasco e fa chiarezza sugli audio al centro di un presunto complotto

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Il “Farwest” di Garlasco: esposto sulle indagini tv. @stanzaselvaggia x.com