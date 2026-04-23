Delitto di Garlasco nuovi audio su un presunto depistaggio depositati in Procura

Uno studio legale di Roma ha depositato alla Procura generale di Milano un esposto contenente diversi file audio. Questi file sono collegati a un’indagine sul delitto di Garlasco e riguardano presunte interferenze e un possibile depistaggio. La documentazione si aggiunge alle evidenze raccolte nell’ambito della nuova inchiesta, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche.

Un esposto, corredato di numerosi “ audio ” su possibili interferenze e su un presunto depistaggio riguardanti la nuova inchiesta sul “ delitto di Garlasco “, è stato depositato alla Procura generale di Milano da parte dello studio legale Gasperini-Fabrizi di Roma. La vicenda, anticipata in numerose ospitate televisive dalla criminologa Roberta Bruzzone in particolare nei suoi interventi a Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi, riguarda i “contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell’ambito della nuova indagine concernente il delitto di Garlasco” che vede indagato Andrea Sempio in concorso con Alberto Stasi o con soggetti ignoti, fa sapere in una nota lo studio legale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto di Garlasco, nuovi audio su un presunto depistaggio depositati in Procura Delitto Garlasco, nuovi dubbi su orario e dinamica - 1mattina News 23/03/2026 Notizie correlate Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtraUn mistero nel mistero: a infittire il giallo che aleggia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco c’è una serie di audio depositati presso la... Garlasco, esposto con audio su presunto depistaggio depositato a MilanoUn esposto, con più audio, su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull'omicidio di Chiara Poggi è stato depositato a Milano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, nuovi sviluppi nell’inchiesta: trovate chat con Sempio nel pc di Chiara Poggi; Garlasco, trovati nuovi elementi nel pc di Chiara Poggi: per l'avvocato Gallo ci sarebbe anche il movente; Delitto di Garlasco, nuovi elementi sul pc di Chiara Poggi: spunta il nome di Sempio; Delitto Garlasco, la difesa Sempio accelera: due nuovi consulenti (segreti) sul caso. Delitto Garlasco, nuovi testimoni e scenari: Chiara Poggi vittima di un’esecuzione premeditata?Sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, emergono nuovi elementi che potrebbero rimettere in discussione ricostruzioni finora consolidate. Al centro dell’attenzione della Procura d ... ticinonotizie.it Garlasco, i tre nuovi testimoni: auto con due persone, uomo curvo in bici e Sempio mai visto quiSul delitto di Garlasco ci sono nuovi elementi che in pm della Procura di Pavia non possono ignorare. Quello che sta emergendo stravolgerebbe totalmente ogni convinzione emersa fin qui, tutto ruota at ... affaritaliani.it MattinaRai1. . Il delitto di Garlasco: in base alle indiscrezioni sulla consulenza psicologica fatta dai Carabinieri del Racis, Andrea Sempio avrebbe un’innata propensione alla menzogna. Ma quali bugie avrebbe potuto raccontare A #StorieItaliane il confronto - facebook.com facebook