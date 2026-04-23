Garlasco esposto con audio su presunto depistaggio depositato a Milano

A Milano è stato depositato un esposto contenente diversi file audio riguardanti un possibile depistaggio legato alla nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. La denuncia fa riferimento a elementi che potrebbero aver influenzato le indagini e porta avanti la questione attraverso prove audio depositate agli atti. Le autorità stanno esaminando i materiali e valutando eventuali sviluppi nel procedimento giudiziario.

Un esposto, con più audio, su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull'omicidio di Chiara Poggi è stato depositato a Milano. Del materiale sonoro ne aveva parlato, in più occasioni, la criminologa Roberta Bruzzone ospite delle trasmissioni tv che parlano del caso Garlasco. Oggi lo studio legale Gasperini Fabrizi ha formalmente depositato all’attenzione della Procura generale di Milano "i contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell’ambito della nuova indagine" sul delitto del 13 agosto 2007. "Il deposito è stato accompagnato da una articolata ricostruzione, finalizzata a contestualizzare il significato dei suddetti materiali e a definirne la possibile rilevanza".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, esposto con audio su presunto depistaggio depositato a Milano Garlasco, nuove ombre sulle impronte: l’ipotesi del sollevamento del corpo di Chiara Notizie correlate La famiglia Cappa: "Mai depositato nessun esposto o audio in procura"La famiglia Cappa fa sapere che "è una notizia destituita di fondamento" quella del deposito di un esposto o di un audio che avrebbe portato... Garlasco, la famiglia Cappa smentisce: “Mai presentato nessun esposto e audio in Procura a Milano”In una nota stampa gli avvocati della famiglia Cappa, parenti di Chiara Poggi, smentiscono: "Comunichiamo che ad oggi nessun componente della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco in Tv, Cataliotti: A oggi niente mi preoccupa. Una vicina dei Poggi smentisce Sempio: Non l'ho mai visto; Garlasco, nuovi audio mai acquisiti rilanciano il ruolo di un nome importante della vicenda; Garlasco, da cosa sono partite le nuove indagini e dove arriveranno? Il punto con Carmelo Schininà. Garlasco, esposto con audio su presunto depistaggio depositato a MilanoUn esposto, con più audio, su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull'omicidio di Chiara Poggi è stato depositato a Milano. Del materiale sonoro ne aveva parlato, in più ... ilgiornale.it Omicidio Garlasco, esposto con un audio presentato dalla famiglia Cappa: si indaga per diffamazioneLa Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per diffamazione aggravata su un esposto, corredato da supporti audio, presentato dalla famiglia Cappa e che riguarda una pr ... milano.repubblica.it Come legale di Andrea Sempio è diventato personaggio televisivo per l’attenzione mediatica sul caso di Garlasco. E ora grazie a quella visibilità si candida sindaco - facebook.com facebook La testimonianza di una vicina di casa dei Poggi mette in dubbio le ricostruzioni sulle frequentazioni di Andrea Sempio a Garlasco x.com