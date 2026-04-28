Farmaci spariti all’ospedale Denunciato un dipendente

Un dipendente è stato denunciato dopo che alcuni colleghi hanno segnalato la scomparsa di farmaci e materiale sanitario dall’ospedale Sant’Anna. Le assenze sono state notate nel tempo e hanno portato i dipendenti a rivolgersi alle autorità interne della struttura per segnalare una condotta che si ripeteva con frequenza crescente. La polizia dell’ospedale ha avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.

A segnalare le sparizioni di farmaci e di materiale sanitario, sono stati i colleghi, che un po’ alla volta, non hanno potuto fare a meno di rivolgersi al posto di polizia dell’ ospedale Sant’Anna, chiedendo che venisse interrotta una condotta che non poteva più considerarsi sporadica. Così gli agenti di polizia, sono arrivati a individuare come responsabile di quegli ammanchi, un dipendente ospedaliero di 52 anni, incensurato. L’uomo è stato denunciato a piede libero per peculato e ricettazione, al termine di una serie di accertamenti, partiti appunto dalla segnalazione di alcuni altri dipendenti. Dopo una prima ricognizione, le attenzioni,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Farmaci spariti all’ospedale. Denunciato un dipendente Notizie correlate Farmaci spariti al Sant’Anna: scoperto il responsabile, è un dipendente dell'ospedaleSottraeva farmaci e dispositivi sanitari direttamente dall’ospedale dove lavorava. San Fermo della Battaglia, ruba farmaci e dispositivi in ospedale: denunciato un dipendente 52enneSan Fermo della Battaglia (Como), 27 aprile 2026 – Con l'accusa di aver fatto sparire dall'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia diverse... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Farmaci spariti al Sant’Anna: scoperto il responsabile, è un dipendente dell'ospedale; Farmaci spariti all’ospedale. Denunciato un dipendente; Farmaci spariti dall'ospedale Sant'Anna a Como, arrestato operatore sanitario 52enne; Farmaci spariti dall' ospedale Sant' Anna a Como arrestato operatore sanitario 52enne. Farmaci spariti dall'ospedale Sant'Anna a Como, arrestato operatore sanitario 52enneUn 52enne OSS è stato denunciato per peculato e ricettazione dopo aver sottratto farmaci dall’ospedale S. Anna di Como. virgilio.it San Fermo della Battaglia, ruba farmaci e dispositivi in ospedale: denunciato un dipendente 52enneSan Fermo della Battaglia (Como), 27 aprile 2026 – Con l'accusa di aver fatto sparire dall'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia diverse confezioni di farmaci e dispositivi medicali, la poli ... ilgiorno.it “’ … ` .” [ . !] Ascolta la storia di Laura: MOC migliorata, dolori spariti, corpo che torna forte. Senza farmaci. Con dati reali alla man - facebook.com facebook