San Fermo della Battaglia ruba farmaci e dispositivi in ospedale | denunciato un dipendente 52enne

A San Fermo della Battaglia, un uomo di 52 anni, dipendente dell’ospedale Sant’Anna, è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di aver sottratto numerose confezioni di farmaci e dispositivi medici dall’ospedale. L’operazione di identificazione e denuncia è stata portata avanti dopo che sono stati riscontrati furti all’interno della struttura sanitaria. La vicenda riguarda esclusivamente il dipendente coinvolto, senza altre persone coinvolte.

San Fermo della Battaglia (Como), 27 aprile 2026 – Con l'accusa di aver fatto sparire dall' ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia diverse confezioni di farmaci e dispositivi medicali, la polizia ha identificato e denunciato un uomo di 52 anni, dipendente della struttura ospedaliera. L'uomo, un operatore socio sanitario dell'Asst Lariana, è stato individuato al termine di un'indagine scaturita dalle segnalazioni di alcuni dipendenti. Questi si sono rivolti al posto di polizia interno all'ospedale, dopo aver constatato la sparizione di svariati farmaci e dispositivi. https:www.ilgiorno.itcomocronacafurti-ospedale-x4m0djp4 Gli accertamenti e la scoperta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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