Nella semifinale della Coppa del Portogallo, lo Sporting CP e il Porto si sfidano in una partita cruciale per l’accesso alla finale. La sfida si svolge allo stadio di Lisbona e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le due squadre, al vertice del campionato portoghese, cercano di ottenere il passaggio successivo nella competizione nazionale. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni.

Sporting CP-Porto è la semifinale della Coppa del Portogallo: diretta tv, probabili formazioni e pronostico Le prime due della classe del campionato portoghese si giocano l’accesso alla finale della Coppa del Portogallo. Parliamo della prima di due partite. Quindi è evidente che il Porto, primo in classifica in campionato, nell’arco dei 180 minuti può essere considerato leggermente favorito. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sarà comunque una gara aperta a qualsiasi risultato. Perché le due squadre se la giocano e in casa lo Sporting può sicuramente costruire qualcosa di importante. I biancoverdi hanno una sfilza infinita di risultati utili di fila – la bellezza di nove, con otto vittorie – e in casa hanno pure battuto il PSG in Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sporting CP-Porto: Farioli se la gioca al ritorno

