Revoca alla Multiservizi l’ex amministratrice passa al contrattacco | diffida al Comune

Un avvocato ha inviato una diffida formale al Comune di Brindisi e a diversi soggetti istituzionali, tra cui il segretario generale, i dirigenti, il collegio dei revisori e la Procura. La comunicazione, di tono deciso e articolata dal punto di vista giuridico, riguarda la revoca di un affidamento a una società multiservizi e rappresenta una risposta alle decisioni prese in precedenza. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

BRINDISI – Una diffida articolata, dai toni netti e dai contenuti giuridicamente strutturati. È quella trasmessa dall’avvocata Rossana Palladino al Comune di Brindisi e a una lunga lista di destinatari istituzionali, tra cui segretario generale, dirigenti, collegio dei revisori dei conti, Procura.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Sezze, strade martoriate dai lavori per la fibra ottica. Il comune passa al contrattaccoABBONATI A DAYITALIANEWS Il Comune di Sezze passa dalle contestazioni agli atti formali e annuncia la revoca delle autorizzazioni rilasciate alle... Crisi Asam Multiservizi, due assemblee pubbliche sotto al Comune e alla PrefetturaI sindacati di Cgil Fp, Cisl Fp, Cisl Felsa e Uil Fpl hanno svolto un'assemblea con i dipendenti della Asam Multiservizi di Aprilia, i quali hanno... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Avrai lo stipendio, se lasci il sindacato; Scioperi dal 20 al 24 Aprile: Scuola, Trasporti e Ferrovie. Settimana Nera e Caotica.