Bilancio ok per la Bari Multiservizi | Conti in ordine e attivo da 1,7 milioni

La società partecipata dal Comune, specializzata in manutenzione di spazi pubblici e verde urbano, ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025. I numeri ufficiali indicano un utile netto superiore a 1,7 milioni di euro, mentre i conti risultano in ordine e i valori patrimoniali sono stati confermati come positivi. La gestione della società si è conclusa con un risultato economico che riflette una buona salute finanziaria.