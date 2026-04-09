Bilancio ok per la Bari Multiservizi | Conti in ordine e attivo da 1,7 milioni
La società partecipata dal Comune, specializzata in manutenzione di spazi pubblici e verde urbano, ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025. I numeri ufficiali indicano un utile netto superiore a 1,7 milioni di euro, mentre i conti risultano in ordine e i valori patrimoniali sono stati confermati come positivi. La gestione della società si è conclusa con un risultato economico che riflette una buona salute finanziaria.
La Multiservizi, società partecipata del Comune che si occupa di manutenzione degli spazi pubblici cittadini e del verde, ha chiuso il bilancio di esercizio 2025 con un utile netto di oltre 1,7 milioni di euro. Il risultato è stato certificato con l'approvazione del documento da parte. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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