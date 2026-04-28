Alle nove del mattino, in una cittadina palestinese vicino a Betlemme, si svolge un intervento di una psico-oncologa pediatrica che si occupa di aiutare i bambini colpiti dai traumi causati dalla guerra. La professionista lavora con bambini che hanno vissuto esperienze traumatiche legate ai conflitti armati nella regione. La sua attività si svolge in strutture dedicate alla cura dei più piccoli, con l’obiettivo di supportarli psicologicamente.

S ono le nove di mattina, le dieci a Beit Jala, cittadina palestinese di fronte a Betlemme, in Cisgiordania. Farah Fatafta si collega con lo smartphone dalla sua auto, parcheggiata davanti all’ospedale dove lavora. Terminata l’intervista, inizierà il suo turno. Atleti uccisi, infrastrutture distrutte: che cosa resta dello sport in Palestina? X Leggi anche › “Home Sweet Home”: un viaggio fotografico in Palestina per garantire la giustizia mestruale A ventotto anni, è la “prima e unica psico-oncologa di tutta la Palestina ” racconta. Si prende cura delle sofferenze emotive dei bambini malati di cancro, doppiamente traumatizzati, perché oltre alla malattia devono fare i conti con un contesto di vita segnato da violenze, molestie e minacce da parte di soldati e coloni israeliani.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Farah Fatafta, prima psico-oncologa pediatrica della Palestina: «Curo i traumi dei bambini in guerra»

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