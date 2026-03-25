Sicurezza dei bambini | Activa avvia corsi di disostruzione pediatrica per il personale

Activa S.C.S.D., gestore di diversi impianti sportivi nella provincia di Piacenza, ha deciso di avviare corsi di disostruzione pediatrica. La scelta è stata fatta in risposta a una richiesta di Anpas, che aveva proposto percorsi formativi specifici per il personale che lavora quotidianamente con i bambini. L'iniziativa mira a migliorare la preparazione degli operatori in situazioni di emergenza.

Activa S.C.S.D., realtà che gestisce numerosi impianti sportivi a Piacenza e provincia, ha accolto con convinzione la richiesta di Anpas di avviare percorsi formativi dedicati alle manovre di disostruzione pediatrica per i lavoratori che operano quotidianamente a contatto con i bambini. L’attività nasce con l’obiettivo di diffondere competenze salvavita sul territorio e contribuire ad aumentare il livello di sicurezza nei contesti sportivi ed educativi. L’iniziativa si inserisce in un contesto nazionale in cui cresce l’attenzione verso la diffusione delle tecniche salvavita, sempre più considerate fondamentali nei luoghi frequentati da... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Sicurezza dei bambini: Activa avvia corsi di disostruzione pediatrica per il personale Articoli correlati Disostruzione pediatrica, «Pronto disegno di legge, a breve in Senato»«Condivido pienamente la proposta di Paolo Rebecchi, della direzione nazionale di Anpas, di avviare già da febbraio una grande campagna di... Disostruzione pediatrica: la lezione a TanetoUn boccone di cibo, un frammento di gioco o un piccolo oggetto possono trasformarsi in un pericolo mortale se finiscono accidentalmente a ostruire le... Approfondimenti e contenuti su Sicurezza dei bambini Activa avvia... Sicurezza dei bambini: Activa avvia corsi di disostruzione pediatrica per il personaleActiva realtà che gestisce numerosi impianti sportivi a Piacenza e provincia, ha accolto con convinzione la richiesta di Anpas di avviare percorsi ... piacenzasera.it Nasce osservatorio permanente sulla sicurezza dei bambini in autoMilano, 20 mar. (askanews) – A partire dal 2026, la campagna di sensibilizzazione in merito alla sicurezza dei bambini in auto compie un passo molto importante grazie al nuovo Osservatorio permanente ... askanews.it