Nel weekend si è giocata la 23ª giornata di Serie A e i fantallenatori hanno già i loro preferiti. Da Bremer a Rabiot, sono stati diversi i giocatori che hanno conquistato i voti più alti al fantacalcio. La top 11 del turno mette in luce le prestazioni più convincevoli e le sorprese di questo fine settimana, con alcune scelte che potrebbero fare la differenza nelle prossime settimane.

La 23ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria in trasferta del Milan sul Bologna. Una vittoria che ha portato voti alti e bonus importanti in ottica fantacalcio per diversi giocatori rossoneri: da Rabiot a Nkunku. Ma anche i bianconeri, da Bremer a Kalulu e David, che hanno piegato 4-1 il Parma, hanno regalato punti preziosi ai fantallenatori, così come la grande prestazione di Carnesecchi. In questo turno, infatti, sono stati numerosi i bonus arrivati dalla difesa, rivelatisi decisivi per i punteggi finali. Di seguito la top 11 dell’ultima giornata di Fantacampionato, schierata con il modulo 4-3-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, la top 11 della 23ª giornata di Serie A

