Fantacampionato la top 11 della 24ª giornata di Serie A

La 24ª giornata di Serie A si è conclusa con alcune sorprese al fantacalcio. I voti più alti sono andati a giocatori come Corvi e Malen, che hanno spiccato tra i migliori in questo turno. I fantallenatori iniziano già a pensare alle prossime mosse, mentre i protagonisti si preparano a scendere di nuovo in campo.

La 24ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 2-0 della Roma sul Cagliari. Nella miglior formazione di giornata al Fantacampionato Gazzetta, troviamo il giallorosso Malen, decisivo contro i sardi con una doppietta. Due gol anche per Hojlund del Napoli, mentre in porta c'è la sorpresa Corvi del Parma. In difesa presenti ben due interisti: Dimarco e Luis Henrique. Di seguito la top 11 dell'ultima giornata di Fantacampionato, schierata con il modulo 4-4-2. In porta troviamo Corvi (8 con porta inviolata), decisivo con le sue parate nel successo del Parma nel derby emiliano contro il Bologna.

