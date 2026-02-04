Fantacampionato la flop 11 della 23ª giornata di Serie A

Nel 23° turno di Serie A, alcuni giocatori non sono riusciti a convincere i fantallenatori. Nico Paz e Ravaglia sono tra quelli che hanno ottenuto i voti più bassi, finendo nella lista dei peggiori della giornata. Il fantacalcio si rivela ancora una volta imprevedibile, con protagonisti che spesso deludono le aspettative.

La 23ª giornata di Serie A è terminata con la netta vittoria del Milan sul campo del Bologna. Tra i rossoblù si concentrano diversi protagonisti in negativo del weekend al Fantacampionato: da Ravaglia a Casale, passando per Ferguson e Orsolini. A incidere sui voti particolarmente bassi sono stati anche numerosi malus, come il rigore sbagliato da Nico Paz, le espulsioni di Ahanor e Sarr e gli autogol di Caracciolo e Cambiaso. Di seguito, la flop 11 dell'ultima giornata di Fantacampionato, schierata con il modulo 4-3-3. Tra i pali troviamo Ravaglia, che nella sconfitta del Bologna contro il Milan ha incassato tre reti e rimediato anche un cartellino giallo, chiudendo con un fantavoto finale di 1,5.

