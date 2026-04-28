Nel caso della famiglia del bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, si è conclusa la perizia condotta da una psichiatra che ha accertato l’incapacità genitoriale. La valutazione si inserisce in un procedimento giudiziario che riguarda la tutela dei minori coinvolti. La relazione della professionista ha fornito elementi importanti per le decisioni che il tribunale dovrà adottare nei prossimi mesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La valutazione della psichiatra. Nuovo sviluppo nel caso della cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti. La psichiatra incaricata dal tribunale per i minorenni dell’Aquila ha definito “inadeguate le capacità genitoriali” della coppia formata da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La relazione rappresenta un ostacolo significativo al possibile ricongiungimento con i tre figli minorenni, attualmente ospitati in una struttura protetta a Vasto dallo scorso novembre. Attesa per la decisione della Corte d’appello. Entro il 15 maggio, la Corte d’appello civile dell’Aquila dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato contro la decisione del tribunale che, lo scorso marzo, ha disposto l’allontanamento della madre dalla struttura dove si trovano i bambini.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso famiglia del bosco, perizia parla di incapacità genitoriale

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