Famiglia nel bosco | il perito Sussiste l' incapacità genitoriale

Un perito ha dichiarato che sussiste l'incapacità genitoriale nel caso della famiglia trovata nel bosco. La vicenda, che ha attirato attenzione sia in ambito giudiziario che politico, continua a essere oggetto di discussione. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori commenti o dettagli sulle ragioni specifiche della valutazione. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

AGI - Nuovi sviluppi nella vicenda della famiglia nel bosco al centro di un caso giudiziario e pure politico. "Incapacità genitoriale" per la coppia anglo-australiana. Poche parole quelle messe nero su bianco dalla psichiatra Simona Ceccoli, la perita nominata dal tribunale per i minorenni dell'Aquila nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio sulla famiglia del bosco di Palmoli (Chieti). Una relazione non definitiva sulla strada del ricongiungimento famigliare tra la coppia e i loro tre figli minorenni, dallo scorso 20 novembre collocati in una struttura protetta di Vasto. Gli sviluppi del caso sulla Famiglia nel bosco. Sulla perizia ora i consulenti di parte della famiglia anglo-australiana potranno controbattere.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Famiglia nel bosco: il perito, "Sussiste l'incapacità genitoriale" Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, chiesta revoca sospensione di responsabilità genitoriale dei Trevallion, avvocati: "Bambini stanno male in casa famiglia" Famiglia nel bosco, presentata richiesta per sospendere la revoca della responsabilità genitorialeGli avvocati di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della “famiglia nel bosco” di Palmoli, hanno presentato al tribunale per i... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Famiglia nel bosco: i genitori tornano nel casolare e iniziano i lavori di ristrutturazione; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare; Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera; Famiglia nel bosco, Nathan nella nuova casa: Disposti a tutto per i bambini. Famiglia nel bosco: ritorno a Palmoli per Catherine e Nathan, attesa per il ricongiungimento dei bambiniFamiglia nel bosco: ritorno al casolare di Palmoli, interventi di adeguamento in corso e attesa del verdetto della Corte d’Appello sul possibile ricongiungimento dei figli. notizie.it Famiglia bosco, incapacità genitorialeNuova perizia, ancora non definitiva, sui genitori della famiglia nel bosco. La psichiatra nominata dal Tribunale aquilano per i minorenni ha depositato una relazione che dichiara il sussistere della ... rainews.it Immobiliare Uefa: la famiglia Gravina vende casa a Ceferin. L’appartamento di Milano era citato nell’inchiesta sull’ex presidente Figc. @lVendemiale x.com In Abruzzo c'è un borgo medievale con le mura ancora in piedi, i vicoli ancora lì, le case di pietra ancora al loro posto. Dentro ci vive una sola famiglia. Non un rudere. Non un museo. Un borgo medievale quasi integro, svuotato. Si chiama Faraone Antico, e si t facebook